2. Bundesliga Hansa Rostock will vor großer Kulisse dritten Heimsieg

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock geht nach dem 4:3-Sieg bei Schalke 04 zuversichtlich in das Nordderby am heutigen Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel. „Ich hoffe, dass wir die Emotionen und all das, was in der letzten Sekunde in Gelsenkirchen in jedem explodiert ist, mitnehmen können“, sagte Trainer Jens Härtel. Hansa liegt momentan drei Punkte hinter den Kielern und würde mit dem dritten Heimsieg der Saison an den „Störchen“ vorbeiziehen.