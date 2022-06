ARCHIV - Trainer Jens Härtel von Hansa Rostock bedankt sich beim Publikum. Foto: Danny Gohlke/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Danny Gohlke 2. Bundesliga Hansa Rostock: Saisonvorbereitung beginnt am 8. Juni Von dpa | 01.06.2022, 13:05 Uhr

Fußball-Bundesligist FC Hansa Rostock startet am 8. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. An der ersten drei Tagen werden Diagnostik- und Leistungstests vorgenommen. Zum Sommer-Trainingslager reist die Mannschaft vom 24. Juni bis zum 3. Juli nach Österreich. Testspiele werden derzeit geplant.