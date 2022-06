ARCHIV - Blick auf eine Eckfahne im Ostsestadion. Foto: Danny Gohlke/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Danny Gohlke 2. Bundesliga Hansa Rostock gewinnt zweiten Test mit 6:1 Von dpa | 17.06.2022, 20:09 Uhr

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat auch sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Beim Oberliga-Aufsteiger Dynamo Schwerin gewannen die Profis am Freitag vor 3000 Zsuchauern souverän mit 6:1 (3:0). Für die Rostocker trafen Hanno Behrens (4.), Ridge Munsy (6.), John Verhoek (16.), Theo Martens (47., 70.) und Pascal Breier (64.). Am kommenden Freitag reist Hansa in ein zehntägiges Trainingslager nach Schladming in Österreich.