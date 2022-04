ARCHIV - Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch 2. Bundesliga Hansa in Bestbesetzung gegen Paderborn: „Keine Experimente“ Von dpa | 28.04.2022, 13:32 Uhr

Hansa Rostocks Trainer Jens Härtel will den letzten rechnerisch fehlenden Punkt zum Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga mit der erfolgreichen Mannschaft der vergangenen Wochen holen. „Es wird keine Experimente geben. Wir werden mit der bestmöglichen Elf antreten“, sagte der 52-Jährige am Donnerstag vor dem Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den SC Paderborn. Der Aufsteiger hat drei Runden vor Schluss neun Punkte Vorsprung auf Rang 16, den Dynamo Dresden innehat.