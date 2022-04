Ryan Malone FOTO: Uli Deck 2. Bundesliga Hansa gegen Regensburg wieder mit Malone: Fröde gesperrt Von dpa | 15.04.2022, 13:03 Uhr | Update vor 19 Min.

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Jahn Regensburg wieder seine bewährte Innenverteidigung aufbieten. Ryan Malone hat die Sperre nach der fünften Gelben Karte, die ihn im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf (0:3) zum Zuschauen zwang, abgesessen und dürfte wieder in die Startelf neben Damian Roßbach rücken. „Malone ist definitiv wieder eine Option, auch wenn sein Vertreter Thomas Meißner es ordentlich gemacht hat“, sagte Trainer Jens Härtel am Freitag.