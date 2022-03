Fußball 2. Bundesliga 2021/2022 FOTO: Guido Kirchner 2. Bundesliga Hannovers Lawrence Ennali positiv auf Coronavirus getestet Von dpa | 15.03.2022, 13:37 Uhr | Update vor 16 Min.

Bei Hannover 96 gibt es einen neuen Coronafall. Lawrence Ennali ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte. Dem 20-Jährigen gehe es gut, er befinde sich in häuslicher Isolation, hieß es. Für das Spiel beim FC Schalke 04 am Samstag (13.30 Uhr/Sky) wird Ennali auf jeden Fall ausfallen.