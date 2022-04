ARCHIV - Trainer Christoph Dabrowski. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Uwe Anspach 2. Bundesliga Hannover will Klassenerhalt und Planungssicherheit Von dpa | 22.04.2022, 04:06 Uhr

Hannover 96 möchte endlich Planungssicherheit für die nächste Saison haben. Sollte der Tabellen-16. Dynamo Dresden am Freitagabend in Düsseldorf verlieren und die Niedersachsen selbst am Sonntag beim SC Paderborn gewinnen (13.30 Uhr/Sky), wäre der Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga perfekt. „Die Mannschaft hat wieder in den Kampfmodus hineingefunden. Wir haben aus den letzten drei Spielen fünf Punkte geholt, das war sehr wichtig“, sagte Trainer Christoph Dabrowski am Donnerstag.