Hannover 96 FOTO: Sebastian Kahnert 2. Bundesliga Hannover 96 siegt im Kellerduell 3:1 bei Erzgebirge Aue Von dpa | 09.04.2022, 16:02 Uhr | Update vor 2 Min.

Hannover 96 hat einen großen Schritt zum Klassenverbleib gemacht und den FC Erzgebirge Aue fast schon in die 3. Fußball-Liga geschickt. Die Niedersachsen bezwangen am Samstag die Auer am 29. Spieltag der 2. Bundesliga mit 3:1 (2:0). Vor 6196 Zuschauern hatte Julian Börner (3.) die Gäste früh in Führung gebracht. Hendrik Weydandt erhöhte nach Videobeweis in der 23. Minute. Dem eingewechselten Nikola Trujic (54.) gelang mit seinem dritten Saisontreffer der Anschluss, ehe Sebastian Kerk (75.) mit einem abgefälschten Schuss fast aus dem Nichts das 3:1 markierte.