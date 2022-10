Hannover 96 - Karlsruher SC Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down 2. Liga Hannover 96 hält Anschluss an Aufstiegsplätze Von dpa | 30.10.2022, 15:41 Uhr

Hannover 96 hat den Abstand zum Aufstiegsrelegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verringert. Gegen den in der letzten halben Stunde in Unterzahl spielenden Karlsruher SC gewannen die Niedersachsen mit 1:0 (0:0).