Handball-Bundesligist GWD Minden hat Mathias Bitsch verpflichtet. Wie die Ostwestfalen am Samstag mitteilten, unterschrieb der 26 Jahre alte Däne einen Zweijahresvertrag. Er soll die nach den Abgängen von Christian Zeitz und Christoph Reißky entstandene Lücke im rechten Rückraum schließen. Bitsch lief in den vergangenen drei Jahren für den dänischen Erstligisten Skanderborg Arhus Handbold auf und erzielte in der laufenden Saison 110 Tore. „Mit Mathias bekommen wir einen torgefährlichen Halbangreifer, der in den letzten Jahren in Dänemark Leistungsträger in seinem Club war“, kommentierte GWD-Trainer Frank Carstens.