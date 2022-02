Marco Rose FOTO: Bernd Thissen Bundesliga Brisantes Trainerduell: Rose und Hütter unter Druck Von dpa | 19.02.2022, 14:08 Uhr | Update vor 10 Std.

Am Sonntag treffen die Teams aus Dortmund und Mönchengladbach in der Bundesliga zum 100. Mal aufeinander. Beim Jubiläum rücken die beiden Trainer in den Fokus. Rose als auch Hütter stehen unter Druck.