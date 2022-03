Felix Magath FOTO: Andreas Gora Fußballtraining Grafite über Magath: Motivator mit hartem Training Von dpa | 16.03.2022, 10:26 Uhr | Update vor 53 Min.

Der ehemalige Wolfsburger Torjäger Grafite hat tiefe Einblicke in die Trainerarbeit von Felix Magath gegeben. „Wenn Magath sauer war, gab es zwei Möglichkeiten. Entweder er schwieg oder er brüllte. In Brasilien sagt man: Oito ou otenta, er ist entweder acht oder achtzig. Dazwischen gibt es nichts“, sagte der ehemalige Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“. Grafite spielte von 2007 bis 2011 für den VfL Wolfsburg und wurde mit dem Club 2009 unter Magath deutscher Meister.