Nationalmannschaft Google sponsert Fußball-Nationalmannschaft der Frauen Von dpa | 25.05.2023, 15:31 Uhr

Mit der EM 2022 hat der Frauenfußball in Deutschland an Sichtbarkeit gewonnen, auch in sozialen Netzwerken und bei der Internetsuche. Für Google ein Grund, in den Frauenfußball zu investieren.