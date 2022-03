Gladbachs Sportdirektor Virkus FOTO: Federico Gambarini Bundesliga Gladbachs Sportdirektor: Hütter auch am Freitag geplant Von dpa | 12.03.2022, 18:27 Uhr | Update vor 11 Min.

Adi Hütter soll auch in der kommenden Woche Trainer von Borussia Mönchengladbach bleiben. Vor dem Abstiegskampf-Duell gegen Hertha BSC versicherte der neue Gladbacher Sportdirektor Roland Virkus am Samstag beim Sender Sky: „Der Plan ist, dass wir auch am Freitag in Bochum mit Adi Hütter auf der Bank spielen.“