Von dpa | 20.06.2022, 16:31 Uhr

Beim diesjährigen „Cup der Traditionen“ trifft Gastgeber und Drittligist MSV Duisburg auf hochkarätige Konkurrenz. An dem Blitzturnier am 17. Juli nehmen Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach und der spanische Erstligist Athletic Bilbao teil. Zwischen 16.00 und 19.00 Uhr treten die Teams in insgesamt drei Spielen über 45 Minuten gegeneinander an. Das Turnier in der Duisburger Arena wird zum siebten Mal ausgetragen.