Gladbach in Stuttgart weiter ohne Friedrich: Bensebaini fit Von dpa | 03.03.2022, 14:19 Uhr

Borussia Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter muss seine Abwehrreihe für das Duell beim VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr/Sky) erneut umstellen. Neben dem weiterhin fehlenden Marvin Friedrich muss auch sein Vertreter Jordan Beyer in der Partie beim Tabellenvorletzten wegen einer Gelbsperre aussetzen. Kandidat für die Dreierkette ist damit Linksverteidiger Ramy Bensebaini, der am Donnerstag eine Trainingspause eingelegt hat, für die Partie am Samstagabend aber vorgesehen ist.