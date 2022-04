Adi Hütter spricht. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Daniel Karmann Bundesliga Gladbach: Hütter ruft im Saison-Endspurt Charaktertest aus Von dpa | 21.04.2022, 20:17 Uhr | Update vor 11 Min.

Trainer Adi Hütter hat das Saisonfinale beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zum Charaktertest ausgerufen. „Ich will in diesen letzten vier Spielen klar sehen, wer in Zukunft für Borussia Mönchengladbach spielen will“, sagte der Österreicher vor dem Spiel bei Pokal-Finalist SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): „Ich will sehen, wer sich zerreißt von der ersten bis zur letzten Minute und wer den Weg mit uns weitergehen will.“