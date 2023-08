Was ist die Datenbasis und wie viele Vorfälle gab es insgesamt? Die Daten erhebt der DFB über die von den Schiedsrichtern digital ausgefüllten Spielberichte. Es werden also ausschließlich Fälle in die Statistik aufgenommen, die Schiedsrichtern bekannt werden. Ausdrücklich nicht erfasst sind die endgültigen Ergebnisse aus Sportgerichtsverhandlungen. Ausgewertet wurden alle Partien im Gebiet der Regional- und Landesverbände, also unterhalb der 3. Liga. Insgesamt hat es in diesem Amateurbereich in der vergangenen Saison 1.428.657 Spiele in Deutschland gegeben, 1.234.154 Spiele wurden mit einem abgeschlossenen Spielbericht erfasst. Bei 6224 Spielen hat es dem Lagebild zufolge einen Gewalt- oder Diskriminierungsvorfall gegeben - das entspricht gerundet 0,50 Prozent der Partien. Umgerechnet gibt es in jedem 198. Spiel einen Vorfall. 961 Spiele wurden infolge eines solchen Vorfalls abgebrochen - das sind 0,08 Prozent und so viele wie noch nie.

Welche Spiele wurden abgebrochen, wo gab es Vorfälle? 947 von 961 Abbrüchen gab es bei Männer- oder Junioren-Spielen - im Umkehrschluss also nur 14 bei Frauen, bzw. Juniorinnen. Natürlich variiert die Gesamtanzahl der Spiele stark, der Blick auf die Prozentzahlen macht es aber deutlich: Von 471.402 Spielen im Männer-Bereich wurden 537 abgebrochen, das sind 0,11 Prozent. Bei den A-Junioren sind es sogar 0,13 Prozent. Im Frauen-Bereich wurden fünf von 44.537 Partien abgebrochen, also sogar weniger als 0,01 Prozent. Bei den B-Juniorinnen liegt die Quote interessanterweise höher (0,04 Prozent) - und im Vergleich mit den Jungs auf dem Niveau der F bis D-Junioren.

Beim männlichen Geschlecht ist entsprechend auch die Zahl der Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle deutlich überdurchschnittlich. Bei den Männern liegt sie bei 0,71 Prozent der Spiele. Wirklich besogniserregend sind aber die Zahlen bei den A- und B-Junioren, wo es bei 0,97 Prozent (also fast jedem 100. Spiel), bzw. 0,82 Prozent der Partien einen Vorfall gibt. Zusammengefasst: Gewalt und Diskriminierung sind bei Männern und männlichen Jugendlichen deutlich präsenter.

Wer sind die Täter und wer sind die Opfer? 2680 mal sind Schiedsrichter Opfer von Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen geworden. Betrachtet man ihre nummerische Unterzahl auf den Fußballplätzen ist das ein extremes Missverhältnis. 3496 aktive Fußballer wurden als Geschädigte gemeldet, dazu kommen 557 Betreuer unbd 526 Zuschauer.

Bei den Tätern sind ebenfalls die Spieler in der Überzahl. 4116 Spieler wurden als Beschuldigte gemeldet, dazu 2200 Zuschauer, 1191 Betreuer und 87 Schiedsrichter. Interessant, wenn auch leider nicht überraschend: Je niedriger das Alter der Fußballer, desto öfter treten Betreuer und Zuschauer als Täter auf.

Wie werden Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle definiert? Eine Gewalthandlung liegt laut DFB dann vor, wenn jemand körperlich angegriffen wird, etwa „durch Schlagen, Bewerfen, Bespucken oder Treten.“ Auch Bedrohungen und Versuche sind so zu werten. Eine Diskriminierung definiert der Verband als Verletzung der Würde einer anderen Person - etwa durch „eine herabwürdige Äußerung, Geste oder Handlung in Bezug auf Herkunft, Hautfarbe, Sprache, Religion, Behinderung, Alter, geschlechtliche oder sexuelle Identität.“

Gab es herausragende Vorfälle? Ja, der Verband hebt in seiner Mitteilung den Tod eines 15-Jährigen aus Berlin hervor. Der Juniorenspieler des JFC Berlin war im Mai bei einem Turnier in Frankfurt attackiert worden und erlag seinen Hirnverletzungen im Krankenhaus. Tatverdächtig sei ein 16-jähriger Fußballer des FC Metz aus Frankreich. „Der Tod Pauls hat uns zutiefst erschüttert und macht uns alle bis heute betroffen“, teilt Ronny Zimmermann, 1. DFB-Vizepräsident und Verantwortlicher für das Lagebild des Amateurfußballs, mit.

Vor der Pandemie waren die Zahlen niedriger

Wie ist die Entwicklung über die vergangenen Jahre? Die Zahlen liegen laut DFB auf einem „erhöhten Niveau“. In der Saison 2021/22 lag die Spielabbruchsquote mit 0,08 Prozent (insgesamt 911) genauso hoch - es wurden aber wegen der Corona-Pandemie weniger Spiele ausgetragen. Deutlich geringer waren die Zahlen noch vor der Pandemie - 2017/18 etwa wurden nur 667 Amateurfußball-Partien wegen Gewalt oder Diskriminierungen abgebrochen.

Was sagt der DFB dazu? Man ist besorgt beim Verband, das wird in Zimmermanns Worten und der dazugehörigen Pressemitteilung deutlich. Deshalb verweist man auch auf das für 2023 ausgerufene „Jahr der Schiris“, in dem Programme zur Anwerbung, Würdigung und Sensibilisierung der Unparteiischen aufgelegt wurden und werden. Außerdem haben alle 21 DFB-Landesverbände Anlaufstellen für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle eingerichtet. In zukünftigen Lagebildern sollen die Fälle überdies qualitativ besser gewichtet werden. Wichtig dazu: Ein Abgleich mit den späteren Entscheidungen der Sportgerichte.