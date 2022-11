Gerard Piqué Foto: Francisco Ubilla/AP/dpa/Archivbild up-down up-down FC Barcelona Gerard Piqué kündigt überraschend Karriereende an Von dpa | 03.11.2022, 19:28 Uhr

Der spanische Welt- und Europameister Gerard Piqué hat überraschend seinen kurz bevorstehenden Rücktritt vom Profifußball angekündigt. Das Spiel seines FC Barcelona am Samstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen UD Almeria werde sein letztes im Camp Nou sein, sagte der 35-Jährige in einem Video, das er unter anderem via Twitter veröffentlichte.