Andrej Schewtschenko Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa up-down up-down Fußball-EM „Gemetzel von Glasgow“: Schewtschenko spürt Liebe des Landes Von dpa | 08.12.2022, 16:29 Uhr

Was für ein Krimi! Ein Siegtor in der Nachspielzeit der Verlängerung bringt die Ukraine ins EM-Viertelfinale gegen England. Schweden, in der Vorrunde noch Gruppensieger vor Spanien, scheidet dagegen aus.