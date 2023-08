Zum 60. Jahrestag der weltberühmten Rede von Martin Luther King möchte auch ich von meinen Träumen reden. Nur kurz, ehe wir zur Realität überschwenken müssen. Mein Traum also geht so: auf der ganzen Welt spielen Männer und Frauen Fußball, weil es ihnen Spaß macht, was Spiele ja so an sich haben. Die Besten verdienen damit sogar Geld und können davon leben, aber nicht ein Leben lang.

Dadurch verliert keiner die Bodenhaftung und hat Respekt vor denen, die ihnen mit ihren Beiträgen am Kassenhäuschen oder für die Pay-TV-Sender ihrer Wahl den ganzen Spaß finanzieren. Staaten und milliardenschwere Großkonzerne halten sich raus und kümmern sich lieber darum, die Welt zu retten, mit Klimaschutz könnten sie schon mal anfangen. Die Gehälter bleiben auf einem Niveau, dass kein Regierungschef oder Bankdirektor vor Scham im Erdboden versinken muss, wenn er sich mit einem Zweitligakicker vergleicht und auch keine Krankenschwester und kein Polizist sich fragen muss, wieso er oder sie sich das eigentlich alles noch antut, wenn es Menschen gibt, die am Tag mehr verdienen als sie im Jahr.

Der erste Torschützenkönig der Bundesliga war im Zweitberuf als Sportartikel-Vertreter in Norddeutschland unterwegs: Uwe Seeler (rechts), ein Weltklassefußballer der sechziger Jahre.

Vor 60 Jahren, als im Schatten der Luther-King-Rede auch die Bundesliga gegründet wurde, hat noch niemand solche Fragen gestellt. Noch mal zum Nachlesen, liebe Kinder: Maximalgehalt 500 DM (250 Euro), Prämienobergrenze 700 DM (350 Euro) – nur Uwe Seeler und eine Handvoll Hochbegabter kamen per Sondergenehmigung auf rund 1000 Euro im Monat.

Genug geträumt, wir schalten in die Realität des Jahres 2023. Gehälter und Ablösesummen sind längst der Irrsinn. Um ausgesorgt zu haben müssen die Profis der großen europäischen Ligen eigentlich nur noch eine Saison spielen und wenn ihre fürsorglichen Berater nicht allzu blöd oder eigennützig sind, helfen sie bei der Geldanlage gern weiter.

Wir Konsumenten haben uns dran gewöhnt und machen den Zirkus ja doch immer noch mit. Die Stadien sind voll, alle Spiele bis zur 3. Liga kommen irgendwo live, Zeitungen drucken tägliche Fußballseiten, der andere Sport läuft unter „Buntes“. Haben Sie mitbekommen, dass gerade eine Basketball-WM läuft? Nein? Weil alles auf den Fußball schaut. Das muss er sich ja irgendwie verdient haben.

Dieselbe Pose, neuer Star, anderer Verein - und dieselbe Geldquelle.

Seiner Faszination will nun auch Saudi-Arabien auf den Grund gehen. Das Königshaus unterhält dafür eigens einen Staatsfond, der die Liga bis 2030 zu den zehn umsatzstärksten der Welt machen will. Aus westlicher Sicht, der ich einiges abgewinnen kann, ist das „Sportswashing“ und die Summen, die da im Umlauf sind, regen mich dann doch auf. Der Staatsfond hat 630 Milliarden Euro in seine auf 18 Teams aufgestockte Liga gesteckt, für die sich bisher im Schnitt pro Spiel 9300 Zuschauer interessierten. Und fünf Vereine quasi übernommen, die er nun besonders pudert.

Die wiederum kaufen nun Europa leer, wenn sie genug Zeit bekommen. Alle, die den Fußball nie geliebt haben, sind besonders anfällig. Alle, denen ihr Ruf längst völlig egal ist, kommen besonders gern. Muss ich hier noch Namen nennen? Cristiano Ronaldo gab den Startschuss, Schwalbenkönig Neymar flatterte hinterher, Karim Benzema, Sadio Mané, Roberto Firminho, N‘golo Kanté, Riyard Mahrez reihten sich ein.

Sie alle lassen ihre moralischen Skrupel zuhause und laufen in die ausgebreiteten Arme der Saudis, weil in deren Händen Millionenschecks winken. Keineswegs nur zum Ausklingen von Karrieren kommen sie. Der Portugiese Ruben Neves ist schon mit 26 in der Wüste gelandet, und dass ein Julian Draxler (29) dort gehandelt wird, darf nicht verwundern, folgt er doch schon seit acht Jahren der Spur des Geldes und weniger der des Erfolgs.

Auch Trainer packt die Gier. Liverpool-Legende Steven Gerrard hat seine Vorbehalte gegen die bei den Saudis waltende Homophobie mal kurz vergessen. Der Nagelsmann Österreichs, Matthias Jaissle (35), verließ über Nacht RB Salzburg, wo man ja auch schon gern wegen des Geldes hingeht, um Aufsteiger Al-Ahli zu übernehmen.

Sein Anfangsgehalt beträgt angeblich zehn Millionen Euro netto. Dafür hätte es ein Roberto Mancini, der Italien zum Europameister führte, und nun die Nationalmannschaft der Saudis übernimmt, sicher kaum gemacht. Um ihn müssen wir uns keine Sorgen machen. Er hat für vier Jahre unterschrieben und verfolgt auch einen Traum. Es sei „an der Zeit, Geschichte mit Saudi-Arabien zu schreiben.“

Wie immer sie sportlich endet, sie wird von gekaufter Liebe handeln.