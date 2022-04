ILLUSTRATION - Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Vandalismus Fußballfans aus Halle beschädigen Züge in Niedersachsen Von dpa | 24.04.2022, 14:35 Uhr

Fußballfans aus Halle in Sachsen-Anhalt haben auf ihrer Anreise zu einem Auswärtsspiel ihrer Mannschaft mehrere Züge beschädigt. Rund 400 Anhänger seien am Samstag in einer Bahn von Goslar in Richtung Hannover unterwegs gewesen, darunter 175 Personen, die als gewaltbereit gelten, teilte die Bundespolizei Hannover am Sonntag mit. Etliche Fans rauchten im Zug, waren betrunken und riefen rechtsradikale Parolen. Andere Reisende beschwerten sich.