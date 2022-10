Pablo Mari Foto: Claudio Grassi/LaPresse via ZUMA up-down up-down In Italien angegriffen Fußballer Marí nach Messerattacke nicht in Lebensgefahr Von dpa | 27.10.2022, 22:54 Uhr | Update vor 1 Std.

Der bei einer Messerattacke in einem Einkaufszentrum in Mailand verletzte Fußballprofi Pablo Marí schwebt nach Angaben seines Stammvereins FC Arsenal nicht in Lebensgefahr.