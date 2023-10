Die FIFA-Pläne zur Austragung der WM 2030 in sechs Ländern auf insgesamt drei Kontinenten stößt bei den Fußballfans auf großes Unverständnis. In einer repräsentativen Umfrage des Nachrichtenportals „t-online.de“ durch das Meinungsforschungsinstitut Civey bewerteten gleich 85 Prozent der rund 1500 befragten Fußball-Interessierten das Projekt als „negativ“.

Die vielkritisierte Entscheidung des Weltverbandes für Spiele zunächst in Uruguay, Argentinien und Paraguay sowie danach in Spanien, Portugal und Marokko findet nur bei ganz wenigen Fans Applaus. Gerade einmal sechs Prozent begrüßten in der Umfrage die speziellen Bedingungen zum 100-jährigen WM-Jubiläum. Neun Prozent äußerten keine Meinung.

Auch Trainer und Fan-Verbände kritisieren Drei-Kontinente-WM

Die Aufteilung auf mehrere Kontinente hat nicht nur für die Mannschaften gravierende Folgen. So könnte ein Team Spiele in Südamerika, Europa und Afrika austragen müssen, was zu einer enormen Belastung für die Spieler führt. Auch die Atmosphäre bei dem Turnier könnte so gestört werden. Zudem kritisieren Fan-Verbände, wie schlecht eine solche Ansetzung für Fans und die Umwelt sei.

Auch Bundesliga-Trainer Marco Rose, Cheftrainer bei RB Leipzig, kritisiert die WM-Vergabe.

DFB-Präsident Neuendorf stimmte für die WM-Vergabe an sechs Länder

Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf stimmte im FIFA-Council für die Ausrichtung der WM 2030 in sechs Ländern. Zwar sprach er von einer „ungewöhnlichen Konstellation“, stimmte aber doch für die WM-Austragung auf drei Kontinenten. „Letztlich fiel das Votum auch im Einklang mit den anderen europäischen Nationen einstimmig aus“, erklärte Neuendorf.

Der DFB-Präsident äußerte sich nicht dazu, dass durch eine solche Mega-WM 2030 eine WM-Vergabe 2034 an Saudi-Arabien sehr wahrscheinlich wird. Eine entsprechende Absichtserklärung hatte das Land bereits abgegeben.