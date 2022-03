Fußball FOTO: Friso Gentsch Fussball Fußball: VfB Lübeck beantragt Lizenz für die 3. Liga Von dpa | 01.03.2022, 15:26 Uhr | Update vor 44 Min.

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck hat fristgerecht die Unterlagen für die Zulassung zur 3. Liga beim Deutschen Fußball-Bund eingereicht. Das teilte der Club am Dienstag mit. Die Lübecker gehen als Tabellenachter mit zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter VfB Oldenburg in die am übernächsten Wochenende startende Meisterrunde.