«Die Vorzeichen sind klar: Wir müssen punkten», forderte der VfB-Sportvorstand. «Es liegt an uns selbst, die Stimmung in die richtige Richtung zu bekommen. Du hast dann positive Stimmung, wenn du Spiele gewinnst», meinte Bobic am Tag nach dem 1:2 gegen HNK Rijeka im Hinspiel der Europa-League-Playoffs. «Die Ergebnisse passen nicht, deswegen ist die Stimmung automatisch schlechter.»

Schon unmittelbar nach der Niederlage hatte Kapitän Christian Gentner keine Ausreden gesucht. «Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert», sagte er nach dem vierten sieglosen Pflichtspiel in Serie. «Wir sind derzeit in einem Negativlauf und den müssen wir schleunigst beenden.» Vorne fehlt die Präzision, hinten kassierte die Mannschaft in den ersten sechs Saisonspielen im Schnitt mehr als ein Gegentor. Auf der Habenseite steht bislang nur der Sieg im DFB-Pokal. Zu wenig für den Anspruch am Neckar.

Die Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase ist nach der Hinspielpleite in den Playoffs nun akut gefährdet - aber damit und dem Rückspiel dürfen sich die Fußballprofis erst wieder am Sonntagabend beschäftigen. Bis dahin heißt es: Volle Konzentration auf das Duell zweier Null-Punkte-Starter. «Beide Mannschaften wollen unbedingt den ersten Sieg. Ich erwarte ein sehr intensives Spiel», sagte Labbadia. Bobic erwartet eine Augsburger Mannschaft, «die kratzt, beißt und Vollgas gibt».