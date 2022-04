Die Europäische Fußball-Union reduzierte die ursprünglich verhängte Europapokal-Sperre für Fenerbahçe zwar von drei auf zwei Jahre, dennoch wird der türkische Vizemeister am Freitag bei der Auslosung der dritten Qualifikationsrunde für die Champions League fehlen. Der Vorjahresdritte Besiktas darf weder nachrücken noch an der Europa League in der neuen Saison teilnehmen. Als letzter Ausweg bleibt beiden Vereinen nur noch der Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS.