Der frühere Bundesliga-Coach gab sein Engagement via Twitter bekannt. «Heute habe ich ein neues Kapitel in meiner Karriere aufgeschlagen. Ich werde Jamaikas neuer Cheftrainer. WM - wir kommen», schrieb der 63-Jährige, der zuletzt in Thailand tätig war. Vom Fußball-Verband Jamaikas gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.

In der Qualifikation ist die Auswahl von der Karibikinsel in der entscheidenden Runde derzeit nur Tabellensechster und damit Letzter. Am 6. September steht die wegweisende Partie gegen den Vorletzten aus Panama an. Der Staffel-Vierte darf in der Relegation um einen WM-Startplatz gegen Neuseeland antreten.