Allerdings benötigten die Münchner, bei denen Millionen-Neuzugang Mario Götze einen glanzlosen Pflichtspiel-Einstand gab, gegen die Franken nach magerer erster Halbzeit eine deutliche Steigerung im zweiten Durchgang, um im dritten Spiel den dritten Sieg einzufahren. Nach dem Kopfball-Treffer von Ribéry (69. Minute) sorgte Arjen Robben mit einem Traum-Solo (78.) für den Endstand.

«Ich bin zufrieden. Natürlich sind die ersten Siege wichtig», sagte Bayern-Trainer Pep Guardiola, der sich über seinen ersten Rekord beim Rekordmeister freuen durfte. Die Münchner stellten mit 28 Bundesliga-Spielen in Serie ohne Niederlage einen Vereinsrekord auf.

Nürnberg muss seine Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg nun auf den kommendem Samstag richten, dann kommt der FC Augsburg zum nächsten Derby. «Die Niederlage geht in Ordnung. Aber wir haben toll gekämpft und Leidenschaft gezeigt», sagte «Club»-Coach Michael Wiesinger. «Das stimmt mich zuversichtlich.»

0:3, 0:4, 0:4 - nach den wenig erfolgreichen Auftritten der Franken in den vergangenen Spielzeiten beim Rivalen hatte Wiesinger viel Zement angerührt. Spielmacher Hiroshi Kiyotake musste auf der Bank Platz nehmen. Nürnberg igelte sich am eigenen Strafraum ein. Dennoch setzten die Gäste das erste Ausrufezeichen. Gegen die passive Bayern-Abwehr kam Daniel Ginczek frei zum Schuss (15.) und hämmerte den Ball an die Unterkante der Latte. Bayern-Keeper Manuel Neuer wäre machtlos gewesen.

Wenig später hatten die Gäste Glück, als Schiedsrichter Christian Dingert einen Schubser von Javier Pinola an Bayern-Sturmspitze Mario Mandzukic im Strafraum nicht ahndete (24.). Bei der nächsten Aktion im Sechzehner der Franken kam der Pfiff - die Aktion von Per Nilsson an Robben war aber nicht elfmeterreif. Egal, die Münchner nahmen das Geschenk nicht an. David Alaba scheiterte (33.) an Keeper Raphael Schäfer, es war der zweite verschossene Elfmeter des Rekordmeisters in der noch jungen Saison.