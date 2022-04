Nur Magath ist laut Kühne in der Lage, den HSV zu retten: «Er ist der Einzige, den ich für fähig halte, bis zum Ende der Transferfrist einen dringend benötigten Stürmer zu verpflichten.» Ohne grundlegende Strukturveränderungen beim HSV würde er kein weiteres Geld zur Verfügung stellen.

Noch mehr Öl ins Feuer goss nach einer turbulenten Woche Kühne. Der 76-Jährige findet, Trainer, Sportdirektor, Vorstand und Aufsichtsrat sollten gehen und Platz für Felix Magath machen. Besonders Fink griff er an: «Ich bin maßlos enttäuscht von ihm», sagte der Unternehmer in einem Interview des «Hamburger Abendblatts».

«Wir sind gefordert, den Schalter wieder umzulegen», forderte Kreuzer auch die Mannschaft auf. Vor der Partie in Berlin lud Torhüter René Adler zusammen mit dem verletzten Marcell Jansen die komplette Defensivabteilung zum Pizzaessen nach Hause ein. Ganz nebensächlich wurde, dass Fink voraussichtlich erstmals wieder Artjoms Rudnevs als Sturmspitze einplant.

Und tatsächlich meldeten sich einige treue Anhänger zu dem kleinen Festakt vor der Stadionuhr im Innenraum des Stadions am Volkspark an. Die Laune zum Feiern ist derzeit aber so schlecht wie vor etwa eineinhalb Jahren, als der HSV fast abstieg und Fink als Retter verpflichtete.