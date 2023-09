Es ist nun also so gekommen wie erwartet. Rudi Völler, unser aller Ruuuuudi, von dem es laut tradierter Sangesweise nur ein Exemplar gibt, hat unser Land gerettet. Na gut, unseren Fußball. Nun sind wir zwar immer noch nicht wieder Weltmeister, aber es wird aufwärts gehen – falls unser Rudi bleibt.

Rücktritt nach der EM-Enttäuschung 2004 in Portugal - Rudi Völler entschuldigt sich bei den Fans. Foto: Imago/Sven Simon Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Dann, so glauben viele, klappt’s auch mit der Europameisterschaft. Denn wir hätten keinen Trainer auf der Bank, sondern einen Messias, der Tote zum Leben erwecken und Lahme zum Laufen bringen kann. Wie er das so genau macht, wollen wir gar nicht wissen, Hauptsache er macht es – und das noch mindestens zehn Monate.

Bitte die Geschichtsbücher aufschlagen!

Wer so redet und denkt, glaubt an Wunder und Wundermänner. Rudi Völler hält sich zum Glück nicht für einen solchen und wird als Sportdirektor des DFB seinen Nachfolger selbst suchen. Da wünschen wir ihm ein ebenso glückliches Händchen wie bei der Aufstellung und Einstellung der Nationalmannschaft gegen Frankreich. Wer ihn nun zum Weitermachen drängt, möge die Geschichtsbücher aufschlagen. So ziemlich alle zu Wundermännern erklärten Trainer erwiesen sich letztlich doch als Menschen.

Kein Wunder an der Spree: Otto Rehhagel letztes Kapitel endete traurig. Foto: www.imago-images.de Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Völler ist selbst das beste Beispiel, denn auf seinen triumphalen zweiten Platz bei der WM 2002 folgten zwei bleierne Jahre mit Zittersiegen gegen die Färöer, ein 0:0 mit anschließender Wutrede auf Island und schließlich das Vorrundenaus bei der EM. Bundesligarekordtrainer Otto Rehhagel vollbrachte einige Wunder, die Fachleute in den Wahnsinn trieben. Meister mit Aufsteiger Kaiserslautern, Europameister mit Griechenland, ein 4:0 mit Bielefeld bei den Bayern, mit Werder in Serie aussichtslose Europacup-Rückstände („Wunder von der Weser“) gedreht. Er ist aber auch der Trainer mit der historisch höchsten Bundesligapleite (0:12), und als ihn Hertha BSC 2012 aus dem Ruhestand zerrte, um den Abstieg zu vermeiden, ging es schief.

Entzaubert: Jürgen Sundermann war nur einmal ein Wundermann. Foto: imago/Sportfoto Rudel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

In Stuttgart hatten sie mal einen Trainer, dessen Name sich sogar auf Wundermann reimte und ihm wie ein zweiter Nachname angehängt wurde; schließlich brachte Jürgen Sundermann den VfB 1977 in die Bundesliga zurück und anschließend in den Europapokal. Als es dem VfB 1995 wieder mal dreckig ging, erinnerten sie sich an Wundermann-Sundermann - von sieben Spielen gewann er nur zwei, man trennte sich schnell wieder.

Nur Fans dürfen an den Wundermann glauben

Matthias Sammer wurde 2002 jüngster deutscher Meistertrainer mit Dortmund. Von seiner Aura wollten sie beim VfB Stuttgart auch was abhaben, dort aber reichte es 2005 „nur“ zum fünften Platz und nach der Saison trennte man sich. Seither hat er keinen Verein mehr trainiert, nur kritisiert. Jetzt soll er Bundestrainer werden, meinen einige.

Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn Vereine oder Verbände Trainer holen, die aus dem Stand Aufbruchstimmung erzeugen wie gerade Völler. Das ist unbezahlbar und die Fans dürfen gern durchdrehen. Die Verantwortlichen aber müssen kühlen Kopf bewahren. Die Beispiele verdeutlichen, dass es im Fußball wie auch sonst im Berufsleben keine Garantien gibt und einer allein gar nichts reißen kann. Das würden die „Wundermänner“ jederzeit unterschreiben.