«Ob das gelingt, kann man jetzt noch nicht wissen.» Die Lücke, die durch den Wechsel des Nationalspielers zu Bayern München entstanden zu sein schien, gibt es für Klopp nach der Investition von rund 50 Millionen Euro in neue Spieler nicht mehr: «Marios Wechsel ist null Negatives. Es wäre nur nicht nötig gewesen, dass er gerade jetzt geht», befand er. «Aber wissen Sie was: Der rein sportliche Verlust ist jetzt schon wieder völlig egal.» Der BVB habe einen «wirklich guten Kader» und die Aufgabe, «dafür zu sorgen, dass die Leute nicht mehr an das letzte Jahr und an Mario denken müssen».