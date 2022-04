Wolfgang Holzhäuser will das Achenputteldasein von Bayer Leverksuen ändern. FOTO: Federico Gambarini Fussball Der unsichtbare Dritte: Bayer will populärer werden 16.07.2013, 14:52 Uhr

dpa Zell am See. Bayer Leverkusen ist der unsichtbare Dritte in der Fußball-Bundesliga. «Wir haben eine klasse Saison gespielt, haben aber den Eindruck, dass diese Leistung bundesweit nicht so gewürdigt wird», klagt Bayer-Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser.