Fussball Chelseas Coach Mourinho will Rooney - oder keinen

Im Werben um Wayne Rooney hat Jose Mourinho klare Worte gefunden. «Wir wollen den Spieler. Jetzt liegt es an Manchester United», sagte der Trainer des FC Chelsea in Thailand, wo der Portugiese seine Fußballprofis auf die neue Saison in der Premier League vorbereitet.