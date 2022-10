Ärgern die etablierten Spitzenteams der Bundesliga: Christian Streich (links), Trainer des SC Freiburg und Urs Fischer von Union Berlin. Foto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Top vier spielen gegeneinander Gipfeltreffen in der Bundesliga: Warum sind Union und Freiburg so gut? Von Malte Goltsche | 14.10.2022, 18:15 Uhr

Etwas mehr als ein Viertel der Bundesliga-Saison ist gespielt, die Tabelle gewinnt an Aussagekraft. Ganz oben sind mit Union Berlin und dem SC Freiburg zwei Überraschungsmannschaften vertreten. Am Sonntag spielen sie gegen die Vereine, die man eigentlich an der Spitze erwartet - den FC Bayern München und Borussia Dortmund.