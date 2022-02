Topspiel FOTO: Matthias Balk 24. Spieltag Fußball-Bundesliga: Sechs Spiele, sechs Köpfe Von dpa | 26.02.2022, 05:05 Uhr | Update vor 16 Min.

Spitzenreiter FC Bayern will heute am Samstag vorlegen, der gerade in der Europa League ausgeschiedene BVB am Sonntag nachziehen. Der russische Einmarsch in die Ukraine dürfte auch eine Rolle spielen.