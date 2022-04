«Guardiola war mein Freund, und ich hätte ihn gebraucht. Aber er hat das wohl anders gesehen», sagte Vilanova. Der Barça-Trainer hatte sich in der ersten Hälfte dieses Jahres mehrmals wegen eines Krebsleidens in New York behandeln lassen. Guardiola lebte in der US-Metropole und bereitete sich dort mit Deutsch-Kursen auf seinen Amtsantritt beim FC Bayern vor. Er habe Pep nur einmal bei seiner ersten zweitägigen Kurzvisite in New York getroffen, berichtete Vilanova.