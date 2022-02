SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Köln FOTO: Daniel Karmann Fussball Fürth und Köln setzen Zeichen für Frieden: „WIR GEGEN KRIEG“ Von dpa | 26.02.2022, 15:58 Uhr | Update vor 8 Min.

Aus Solidarität mit der Ukraine hat die SpVgg Greuther Fürth vor ihrem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag ein Banner am Mittelkreis entrollt. Vor dem Anstoß versammelten sich beide Mannschaften hinter dem Transparent und hielten es gemeinsam hoch. Auf dem in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau gehaltenen Banner stand in Großbuchstaben geschrieben: „STOP WAR. WIR GEGEN KRIEG.“