Bundesliga Für soziale Zwecke: Werder tritt „Common Goal" bei Von dpa | 25.05.2022, 13:35 Uhr

Bundesliga-Rückkehrer SV Werder Bremen will künftig ein Prozent seiner Ticket- und Sponsoring-Einnahmen für einen sozialen Zweck spenden. Die Bremer werden sich ab der kommenden Saison als erster deutscher Profifußball-Club an der Initiative „Common Goal“ beteiligen. Die Bewegung wurde 2017 gegründet. Mitglieder sind bislang vor allem Profifußballer, Trainer und Funktionäre wie Jürgen Klopp, Fredi Bobic, Serge Gnabry und Mats Hummels, die mindestens ein Prozent ihrer Einnahmen an Sozialprojekte mit Sportbezug spenden.