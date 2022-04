Pellegrino Matarazzo FOTO: Tom Weller Bundesliga Fünf Wechsel bei Bielefeld: Ito ersetzt Sosa bei Stuttgart Von dpa | 02.04.2022, 15:03 Uhr | Update vor 36 Min.

Mit gleich fünf neuen Spielern in der Startelf geht Arminia Bielefeld die wichtige Heimpartie im Bundesliga-Abstiegskampf gegen den VfB Stuttgart an. Im Vergleich zur 0:4-Niederlage vor der Länderspielpause beim FSV Mainz 05 rücken Cedric Brunner, Joakim Nilsson, Manuel Prietl, Florian Krüger und Janni Serra neu in die Anfangsformation der Ostwestfalen. Bei den Gästen aus Stuttgart nimmt Trainer Pellegrino Matarazzo nach dem 3:2 gegen den FC Augsburg einen Wechsel vor. Außenverteidiger Hiroki Ito spielt anstelle des verletzten Borna Sosa.