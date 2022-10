Alexander Zorniger Foto: picture alliance / dpa up-down up-down 2. Liga Fürths Zorniger: „Brauchen hohes Maß an Grundaggressivität“ Von dpa | 24.10.2022, 13:38 Uhr

Alexander Zorniger will die SpVgg Greuther Fürth „möglichst schnell in bessere Zeiten“ führen. Das kündigte der neue Trainer der bis auf den letzten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga abgestürzten Franken nach seinem ersten Training an.