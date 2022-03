Rostocks Ryan Malone (l) und Rostocks Nils Fröling FOTO: David Inderlied 2. Bundesliga Fröling in der Nachspielzeit: Rostock schlägt Schalke 4:3 Von dpa | 05.03.2022, 16:18 Uhr | Update vor 20 Min.

Die Durststrecke des FC Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga ist beendet. Dank des Treffers von Nils Fröling in der Nachspielzeit (90.+5 Minute) feierten die Mecklenburger am Samstag einen 4:3 (2:2)-Auswärtssieg beim FC Schalke 04. Svante Ingelsson (25.), John Verhoek (40.) und Pascal Breier (56.) hatten Rostock dreimal in Führung gebracht. Der überragende Simon Terodde (33., 43., 83) glich mit seinen Saisontreffern 17 bis 19 immer wieder aus. In der Tabelle verbesserte sich Hansa von Platz 16 auf Rang 14.