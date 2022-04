Freiburgs Lucas Höler (l) trifft zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung gegen TSG Hoffenheim. Foto: Uwe Anspach/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Uwe Anspach 32. Spieltag „Gibt nichts Schöneres“: Freiburg schlägt auch Hoffenheim Von dpa | 30.04.2022, 20:31 Uhr | Update vor 25 Min.

Der SC Freiburg bleibt voll auf Kurs Europapokal. Der Sport-Club gewinnt in Hoffenheim - und setzt damit RB Leipzig unter Druck. Am Ende könnten die Breisgauer sogar in der Champions League landen.