Eröffnungsspiel Foto: Rafaela Pontes/AP/dpa up-down up-down Fußball Schießerei erschüttert Neuseeland zum Start der Frauen-WM Von dpa | 20.07.2023, 09:59 Uhr

Am Tag des Anpfiffs der Frauen-WM sterben in Neuseeland mehrere Menschen. Das Turnier mit 32 Teams beginnt in Auckland trotzdem.