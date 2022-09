Frauen-Bundesliga Foto: Angelika Warmuth/dpa up-down up-down Frauenfußball Frauen-Bundesliga hofft: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Von dpa | 14.09.2022, 11:20 Uhr

Erstmals startet die Frauen-Bundesliga mit einer Partie in einem großen Stadion in die neue Spielzeit. Erwacht die Liga nach der EM in England aus ihrem Dornröschenschlaf?