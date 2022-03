Frankreich - Elfenbeinküste FOTO: Daniel Cole Testspiel Frankreich startet mit Sieg ins WM-Jahr Von dpa | 25.03.2022, 23:47 Uhr | Update vor 23 Min.

Fußball-Weltmeister Frankreich ist mit einem späten Sieg ins WM-Jahr gestartet. Im Testspiel gegen die Elfenbeinküste gewannen die Gastgeber in Marseille mit 2:1 (1:1), weil Aurélien Tchouaméni in letzter Minute per Kopf traf.