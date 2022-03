Felix Klaus FOTO: Marius Becker Fussball Fortuna Düsseldorf muss auf Felix Klaus verzichten Von dpa | 03.03.2022, 18:23 Uhr | Update vor 13 Min.

Fortuna Düsseldorf muss vorerst auf Flügelspieler Felix Klaus verzichten. Der 29-Jährige zog sich einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu, wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte. Klaus werde „bis auf Weiteres“ fehlen. Der international erfahrene Profi kommt in dieser Saison bisher auf 19 Zweitliga-Einsätze, in denen er drei Tore vorbereitete. Die Fortuna empfängt an diesem Sonntag dem FC Ingolstadt.