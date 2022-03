Besondere Reise FOTO: Fabian Strauch EM-Qualifikation „Fokussiert und bereit“: U21 genießt besondere Israel-Reise Von dpa | 27.03.2022, 15:11 Uhr | Update vor 15 Min.

Das 4:0 gegen Lettland gibt Selbstvertrauen, die gemeinsame freie Zeit und besondere Erfahrungen in Israel neue Energie: Die deutsche U21 will in Tel Aviv einen großen Schritt in Richtung EM machen.