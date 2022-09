Bundestrainer Foto: Robert Michael/dpa up-down up-down Nations League Flick startet WM-Countdown: Offene Fragen zur Vorbereitung Von dpa | 15.09.2022, 05:03 Uhr

Noch ist es nur der Kader für die letzten Nations-League-Spiele. Doch mit der Benennung seines Aufgebots für die Partien gegen Ungarn am 23. September in Leipzig und drei Tage später in London gegen England beginnt für Bundestrainer Hansi Flick der WM-Countdown mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.