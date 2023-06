Hansi Flick Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Nationalmannschaft Flick startet Polen-Vorbereitung ohne Gündogan und Gosens Von dpa | 14.06.2023, 11:55 Uhr

Es geht Schlag auf Schlag: Nach dem ernüchternden 3:3 gegen die Ukraine spielt die Nationalmannschaft am Freitag in Warschau gegen Polen. Beim Training in Frankfurt fehlt noch ein Duo.